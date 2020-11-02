Наньнин, Китай, , 02:48 — REGNUM Пограничная полиция Гуанси-Чжуанского автономного района юге Китая раскрыла банду, причастную к контрабанде находящихся под угрозой животных, сообщает агентство Синьхуа.

Полиция изъяла в обще сложности 13 295 мертвых морских коньков весом 30 км и один череп животного вида кошачьих весом около килограмма во время досмотра автомобиля в пограничном городе Чунцзо 13 сентября.

Водитель был задержан после того, как он не смог предоставить документы на перевозимые товары, сообщили в полиции. По данным полиции, подозреваемый пытался провезти груз в поселок Айдянь. Расследование продолжается.

Незаконный импорт, экспорт или контрабанда продуктов, изготовленных из находящихся под угрозой исчезновения диких животных и растений, являются наказуемыми преступлениями в Китае в соответствии с законами страны.