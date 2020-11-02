Бейрут, , 02:31 — REGNUM Власти Ливана ввели полный карантин в 115 населенных пунктах страны из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции, сообщает ливанское национальное новостное агентство.

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Также на территории всей страны вводится комендантский час с 21:00 до 05:00. Кроме того, в Ливане запрещаются массовые собрания, а также закрываются все бары и ночные клубы. В то же время ливанский минздрав считает частичное закрытие предприятий неэффективной мерой и призывает закрыть все учреждения до стабилизации эпидемиологической обстановки.

По последним данным, в Ливане подтверждено 82 617 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 на ливанской территории стали 643 человека.