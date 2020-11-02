Тегеран, , 01:54 — REGNUM В Иране за прошедшие сутки скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 434 человека, сообщает пресс-служба минздрава Исламской Республики.

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При этом за минувшие сутки в Иране выявили 7 719 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на иранской территории достигло 620 491. Всего с начала пандемии от осложнений COVID-19 в Иране скончались 35 298 человек.

Отмечается, что уже в Иране выздоровел 486 691 пациент. В настоящее время в больницах Исламской Республики 5 244 пациента находятся в критическом состоянии.