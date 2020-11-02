Рабат, , 00:57 — REGNUM В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 222 тысячи, сообщает пресс-служба минздрава королевства.

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В частности, только за 1 ноября на марокканской территории выявили 3460 новых инфицированных. Таким образом, с начала пандемии в Марокко подтвердили 222 544 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 67 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в Марокко достигло 3 762. Уже выздоровели 184 313 пациентов, их выписали из медучреждений. В настоящее время 840 человек получают лечение в палатах интенсивной терапии.