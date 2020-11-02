Москва, , 00:33 — REGNUM За прошедшие сутки 53 пациента с подтверждённым коронавирусом SARS-CoV-2 скончались в Москве. Об этом 2 ноября сообщает городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

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В Москве за минувшие сутки скончались 53 пациента с диагнозом «пневмония» и с положительным результатом тестирования на коронавирус SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в городе достигло 6873.

Оперативный штаб призвал граждан не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих, оставаться дома при любых симптомах ОРВИ и вызвать врача на дом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ выделило более 24,6 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

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