Минск, , 23:19 — REGNUM Более 250 человек, которые 1 ноября в Минске и других городах Белоруссии принимали участие в несанкционированных акциях протеста, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

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По данным правозащитников, 270 участников акций протеста, выступающих против итогов президентских выборов в стране, задержали на данный момент на территории страны.

Отмечается, что некоторых из задержанных активистов уже отпустили.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября в Минске и других городах страны вновь вышли на несогласованную акцию протеста сторонники оппозиции, которые не согласны с итогами выборов стране.

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