Прага, , 22:46 — REGNUM Первое место в мире по числу людей, скончавшихся от COVID-19, заняла по итогам минувшей недели Чехия. Об этом 1 ноября сообщил местный минздрав со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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Так, за минувшую неделю этот показатель в стране на 100 тысяч населения достиг величины 11,02 человека. На втором месте оказалась Андорра (7,88), на третьем — Бельгия (6,81).

В топ-5 также попали Армения (6,19) и Черногория (6,11).

Напомним, ранее первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 людей занимала Андорра.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки в мире было выявлено 505 756 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что является максимальным показателем за весь период с начала пандемии.

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