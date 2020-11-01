Москва, , 21:44 — REGNUM Гибель 11 граждан России, у которых был диагностирован коронавирус, за последние три месяца в Турции вызвала бурное обсуждение в сети. Пользователи оставили свои комментарии 1 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Не знаю, какому человеку по нынешним временам придет в голову лететь за границу отдыхать. Хотя я знаю таких. У нас на работе одна дамочка сорвалась и полетела в Турцию. Понятно, что по приезду она пройдет тест на корону, но где гарантии, что он будет отрицательный? Соответственно, если она окажется заражена, то уйдет на больничный. А за нее кто работать будет?», — задаётся вопросом Алина К.

Многие отметили тот факт, что люди умирали и раньше. Просто, уверены они, из-за пандемии коронавируса внимание всего мира приковано именно к данной болезни и каждую смерть именно от COVID-19 обсуждают, как нечто наиболее важное, чем от других болезней.

«А раньше в Турции, Российские туристы, как будто бы не умирали от болезней?! Тем более, если учесть количество Россиян, посетивших Турцию, за последние 3 месяца. Сам недавно был, так там процентов 80% русскоязычных туристов. В рамках сотен тысяч посетивших Турцию только 11 человек умерших», — пишет Сергей.

Отдельные комментаторы задались вопросом: зачем было открывать границы во время второй волны коронавируса? По их мнению, подобные решения, а затем новости о смертях лишь ухудшают самочувствие людей пожилого возраста.

«Началось. А чего тогда открыли границы? И странно как то, в Крыму, в Краснодарском крае никто не заболел, когда все загорали чуть ли не на друг друга. Столько лжи, хватит уже, своими страхами всех пожилых до инфаркта доводите. У меня мама чуть ли не с крестом в руках меня встречает с работы», — написала Эвита.

Нашлись и те, кто решил поделиться своими наблюдениями за тем, как происходит прилёт в турецкие аэропорты. По словам пользователей, страна полностью соблюдает все необходимые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

«Вернулся из Турции 3 октября, в аэропорту тепловизоры, при мне двоих завернули в медпункт полицейские, т.к. сразу видно кто с температурой, весь персонал в масках, багаж дезинфицируют сразу по прибытию, везде санитайзеры, вся посуда в индивидуальных упаковках, полотенца все тоже упакованы, намывают и дезинфицируют круглосуточно, дважды в день измеряют температуру», — пишет Владимир.

Напомним, 1 ноября стало известно о том, что за последние три месяца на территории Турции умерли 11 граждан России, у которых диагностировали коронавирус.