Москва, , 21:00 — REGNUM Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил о противоестественности объявления кого-либо врагом. Об этом 1 ноября сообщает РБК.

Таким образом Таджеддин отреагировал на слова муфтия Чечни Салаха-хаджи Межиева, назвавшего всех граждан Франции, поддерживающих президента Эммануэля Макрона, — врагами.

Таджуддин подчеркнул, что слова муфтия Чечни следует считать его личным мнением.

«И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?» — отметил Таджуддин в комментарии агентству.

Напомним, ранее 30 октября Межиев заявил, что гражданам Франции, находящимся в России и поддерживающим Макрона, придется отвечать за слова своего президента. Как именно — он не уточнил.