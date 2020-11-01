Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM К лечению пациентов с ковидом в Петербурге вновь приступает Центр по лечению коронавируса на базе Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова. Об этом 1 ноября сообщил городской оперативный штаб по борьбе с распространением пандемии. На очереди — многопрофильная Мариинская больница, находящаяся в центре города.

Палата реанимации в Мариинской больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

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Этот федеральный медвуз уже участвовал в лечении петербуржцев от COVID-19 во время первой волны пандемии, однако летом вернулся к своей штатной работе. И вот сейчас его помощь потребовалась вновь.

В университетской клинике развернуто 200 коек для среднетяжёлых и тяжелых пациентов. Это отделение оборудовано компьютерными томографами, подачей кислорода и аппаратами ИВЛ. Создан санитарно-пропускной пункт, чтобы не допустить распространения инфекции.

Кроме того, как сообщили 1 ноября в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, с будущей пятницы, 6 ноября, на прием больных с коронавирусной инфекцией вновь перейдет Мариинская больница на Литейном проспекте Петербурга. Она также была целиком задействована весной и в начале лета, а затем продолжила лечение больных с ковидом в отдельно стоящем корпусе.

Теперь же количество инфекционных коек в Мариинской больнице увеличится с 80 до 586 штук, число реанимационных инфекционных с 12 возрастет до 48. «В составе многопрофильного стационара останутся 152 койки для оказания преимущественно плановой высокотехнологичной помощи», — пообещали в комздраве.

Напомним, за 31 октября в Петербурге выявлено 896 новых носителей коронавирусной инфекции, это новый абсолютный рекорд за всё время пандемии.

По данным на 30 октября, в Петербурге пациентов с COVID-19 принимали 17 стационаров, в которых было развернуто 7713 коечных мест, из которых были свободны 21% коек.

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