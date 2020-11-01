Москва, , 20:04 — REGNUM На Манежной площади в Москве установили фотоинсталляцию, посвященную историческом параду на Красной площади, состоявшемуся 7 ноября 1941 года в честь годовщины Октябрьской революции. Об этом 1 ноября сообщают СМИ.

Перед памятником маршалу Георгию Жукову установлены экраны, на которых демонстрируется военная хроника.

В целях безопасности инсталляцию оградили, по периметру ограждения дежурят сотрудники ЧОП.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции традиционный марш, посвященный историческому параду 1941 года, не состоится.