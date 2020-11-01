Лион, Франция, , 19:31 — REGNUM Во Франции освободили из-под стражи мужчину, которого подозревали в нападении на священника в Лионе. Об этом сообщило 1 ноября Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру Лиона.

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»Установлено, что ничто не позволяет привлечь его (задержанного — прим. ИА REGNUM) к ответственности», — отметили в прокуратуре.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября во Франции в одном из кафе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на православного священника в Лионе.

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