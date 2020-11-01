Париж, , 19:01 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что напавший на прихожан в соборе Нотр-Дам в Ницце, приехал в страну для совершения теракта. Об этом 1 ноября сообщает La Voix du Nord.

«Он недолго находился на территории страны. Он прибыл с целью убивать. Иначе его поведение объяснить невозможно», — отметил в комментарии изданию Дарманен.

Министр подчеркнул, что компетентным органам предстоит установить, когда и при каких обстоятельствах у преступника возник план теракта.

Напомним, 29 октября 21-летиний выходец из Туниса совершил нападение на верующих в соборе Норт-Дам в Ницце. В результате преступления погибли по меньшей мере три человека. Нападавший был арестован.