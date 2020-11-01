Минск, , 18:59 — REGNUM Более 120 человек, которые выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе несанкционированных акций протеста в Минске и других городах страны. Об этом 1 ноября сообщает правозащитный центр «Весна», опубликовавший списки задержанных на своём сайте.

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Так, в настоящее время в обновлённом списке числится уже 123 человека. При этом правозащитники отмечают, что сотрудники правоохранительных органов некоторых участников акций протеста уже отпустили.

Ранее сообщалось о более 70 задержанных активистов в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, несанкционированные акции протеста, участники которых выступают против итогов президентских выборов в Белоруссии, проходят в Минске и других городах страны 1 ноября.

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