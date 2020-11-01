Тегеран, , 18:44 — REGNUM Более 7,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили на территории Ирана за минувшие сутки. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщила 1 ноября представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

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По ее словам, за последние 24 часа в стране выявили 7 719 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 620 291.

При этом Лари добавила, что от COVID-19 в Иране за минувшие сутки скончались 434 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 35 298.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Иране было выявлено около 8 011 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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