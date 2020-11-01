Салехард, , 18:26 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 76 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов: в Надымском районе — 17, в Ноябрьске и Салехарде — по 15.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 183 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 20 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 600 человек, 146 пациентов с COVID-19 скончались.