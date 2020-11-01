Ханты-Мансийск, , 18:05 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 194 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом 1 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 198 случаев.

Основные очаги заражения на 1 ноября: Сургут — 45 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 19; Когалым, Урай, Нягань — по 16; Нижневартовск — 15.

Всего с начала пандемии в Югре на 1 ноября зарегистрировано 28 465 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 196 человек, 248 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,01. За сутки на COVID-19 обследовано 9118 человек, всего — 822 767.