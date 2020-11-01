Минск, , 17:34 — REGNUM Дестяки человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии, задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах страны. Об этом 1 ноября сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По информации правозащитников, на момент публикации новости в стране всего были задержаны 74 участника акций протеста.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 20 митингующих.

Как передавало ИА REGNUM, очередная акция протеста, организованная оппозиционными силами, проходит в Минске и других городах Белоруссии 1 ноября.

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