Архангельск, , 17:00 — REGNUM В Архангельской области число выздоровевших после COVID-19 пополнили еще 165 человек. Обще число перенесших инфекцию с начала пандемии достигло 14 199. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным штаба, на лечении с COVID-19 находятся 6807 человек.

Напомним, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 378 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии — 21 323.