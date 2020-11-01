Москва, , 16:11 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 1 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

Так, по состоянию на 16:10 мск в аэропорту «Внуково» задержан один рейс, еще пять отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще один отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в первый день ноября в Москве ожидается облачная дождливая погода.