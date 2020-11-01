Анкара, , 16:03 — REGNUM В Турции за время курортного сезона скончались 11 граждан России от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил журналистам посол России в Турции Алексей Ерхов.

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По словам Ерхова, с начала августа более миллиона граждан России посетили турецкие курорты. Произошло это после восстановления авиасообщения.

«К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально», — отметил посол России в Анкаре.

Также он уточнил, что общее число российских туристов, у которых за время пребывания в Турции выявили коронавирус SARS-CoV-2 составляет 326 человек. На сегодняшний день в изоляции по месту отдыха находятся 87 граждан России, ещё 31 российский турист — в больницах.

Российский посол настоятельно рекомендует российским туристам перед поездкой на зарубежные курорты в обязательном порядке покупать страховой полис, который бы предусматривал покрытие расходов на случай заболевания COVID-19.