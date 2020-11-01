Киев, , 15:45 — REGNUM В вооруженных силах Украины зарегистрировали семнадцатый летальный исход в результате осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

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Умершим был работник ВСУ, который с 13 октября находился на госпитализации в городской клинической больнице города Одессы. В связи с ухудшением состояния его здоровья 31 октября мужчина скончался. Уточняется, что у умершего имелись хронические заболевания.

За сутки в украинской армии зарегистрировали 112 случаев инфицирования коронавирусом. 21 инфицированный военнослужащий находится в медицинских учреждениях. 91 инфицированный (16 работников ВСУ и 75 военнослужащих) получает лечение в амбулаторных условиях.

За весь период эпидемии в ВСУ выздоровели 4146 ранее зараженных коронавирусной инфекцией. На данный момент коронавирусом в ВСУ инфицирован 1701 человек.

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