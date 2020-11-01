Волгоград, , 15:27 — REGNUM Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

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Сообщается, что Максюта скончался в московской клинике, куда он был госпитализирован с COVID-19.

Максюта довольно долго был губернатором Волгоградской области — с 1995 по 2009 год. Когда он покинул эту должность, то стал членом Совета Федерации от Волгоградской области. Сенатором он был до 2014 года.

Экс-губернатору было 73 года.