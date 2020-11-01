Тюмень, , 15:11 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 1 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 149 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 ноября зарегистрировано 13 549 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8829 человек, 75 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 1 ноября 22 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2089 человек — под медицинским наблюдением.