16 ноября 2020 | Время чтения 32 мин

В целом по России и в регионах есть вполне достойные меры поддержки семей с детьми. Но имеются и такие выплаты, которые вряд ли кардинально влияют на благосостояние ячейки общества. Нужны ли они?

Уральская редакция ИА REGNUM, , 10:24 — REGNUM Во многих регионах Уральского федерального округа, а также в Оренбургской области и Пермском крае отмечается снижение количества населения. При этом для будущих матерей и для семей с детьми есть меры поддержки. Какие же?

Пьер Огюст Ренуар. Мать с ребенком(фрагмент). 1881

Свердловская область

В Свердловской области действует закон о региональном материнском капитале. Выплата предназначена тем семьям, где родился третий или последующий ребёнок. С 1 января 2020 года размер регионального маткапитала составляет 141 227 рублей, а если женщина родила трёх и более детей — 211 839 рублей.

В субъекте действуют дополнительные региональные пособия. Так, имеется ежемесячное пособие беременным женщинам на сроке 22 недели и больше (848 рублей), единовременное пособие при рождении ребенка (если рождается двойня, тройня или большее количество детей, или же третий / последующий ребёнок в семье, 5000 рублей). Есть региональное ежемесячное пособие на ребенка для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (от 605 до 2420 рублей), пособие родителю, воспитывающему ребёнка-инвалида (1414 рублей). Предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребёнка в размере установочного прожиточного минимума на ребёнка, компенсации расходов на покупку школьной формы раз в два года.

Имеется множество льгот и видов помощи многодетным родителям: от пособия на проезд в общественном транспорте до первоочерёдного предоставления места в детсадах. Матерям за рождение, усыновление или воспитание пяти, шести или семи детей выдаётся знак отличия «Материнская доблесть» (III степени — с выплатой 39 858 рублей, II — 79 715 рублей, I — 159 430 рублей).

Действует единовременное вознаграждение усыновителям от 63 744 до 509 957 рублей (в последнем случае — если усыновляется ребенок-инвалид). Выделяются ежемесячные пособия на содержание детей-сирот, переданных в семью (от 10 229 до 15 294 рублей).

Отметим, в Свердловской области бесплатное горячее питание учащихся начальных классов и отдельных категорий учеников средней школы организовано с 2006 года.

Малоимущим семьям (как и малоимущим гражданам) предлагается социальный контракт. В 2021 году на адаптацию и поддержку жителей в рамках таких контрактов планируют направить почти 1 млрд рублей (средства федерального и областного бюджетов).

Согласно данным Свердловскстата, естественная убыль населения в Свердловской области в 2019 году составила 11 353 человека (родилось 46 039 детей, умерло 57 392 человек). Это худший показатель с 2008 года (тогда регистрировали убыль в 10 338 человек). Численность населения на 1 января 2020 года составила 4 310 681 человек.

Уральский федеральный округ Савин А.С.

Тюменская область

Тюменская область в последнее время показывает отрицательную динамику по рождаемости. За январь-август 2020 года в регионе родилось 12 244 человек, что на 5,3% менее к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Тюменьстат.

За восемь месяцев 2020 года в Тюменской области скончались 11 302 человека, на 3,6% больше к к уровню 2019 года. Миграционный прирост составил 1781 с начала 2020 года. На 1 сентября 2020 года в Тюменской области численность населения составила 1,54 млн человек. По сравнению с сентябрём 2019 года жителей региона стало больше на 10,5 тыс. человек. По данным департамента социального развития, в Тюменской области в первом полугодии 2020 года количество семей с детьми составляет 248 тысяч. Это на три тысячи больше, чем в 2019-м. Из них 99 тысячи семей — молодые.

Детей в Тюменской области насчитывается на начало 2020 года 366 тысяч, это на шесть тысяч больше, чем в 2019 году. Из них 94 тысячи воспитываются в многодетных семьях. Это на четыре тысячи больше к уровню прошлого года.

В первом полугодии 2020 года количество тюменских многодетных семей — 27,7 тысячи, из них почти 22 тысячи воспитывают трёх детей, около 4,5 тысячи семей — четырёх детей, около двух тысяч семей воспитывают пять и более детей.

С января 2020 года расширено число получателей пособий на детей из малообеспеченных семей: для предоставления пособия повышен среднедушевой доход семьи с 5000 рублей до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. В 2020 году пособие составляет 12 069 рублей. Мерой поддержки воспользовались 39 192 семей.

Региональный материнский (семейный) капитал при рождении первого ребёнка, рожденного начиная с января 2020 года, выплачивается в размере 150 тыс. рублей, третьего и последующих детей — 100 тыс. рублей.

В регионе выплачиваются ежемесячные денежные выплаты 6 300 рублей на третьих или последующих детей, рожденных до 1 января 2020 года, если среднедушевой доход семьи не превышает 20 тысяч рублей. Беременным женщинам и кормящим матерям в 2020 году предоставляется материальная помощь на 12 069 рублей, если среднедушевой доход, полноценное питание семьи не превышают величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области за второй квартал года, предшествующего году обращения.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополнительно семьям, имеющим детей, гарантировано получение дошкольного образования в детсадовских группах с предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах путём уменьшения размера платы: на 20% — на первого ребенка в семье; на 50% — на второго ребенка в семье; на 70% — на третьего и последующих детей в семье.

Родителям, чьи дети посещают частные образовательные организации, также предоставляется компенсация родительской платы в размере 2860 рублей в месяц. Плата не взимается в детских садах с родителей детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией, законных представителей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Необходимо напомнить об обеспечении бесплатным школьным горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья. Повышенную компенсацию за питание получают родители детей из малообеспеченных семей.

Предоставление бесплатных услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества для детей-инвалидов, детей-сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей с единственным родителем, одарённые дети — победители и призеры международных, всероссийских, региональных соревнований.

Для многодетных семей в Тюменской области выделено ко второй половине 2020 года 8 856 земельных участков. Многодетные тюменцы могут выбрать либо участок, либо единовременную выплату за него. Для обеспечения данных участков дорогами в 2020 году выделено 69,1 млн рублей. Дополнительно в рамках сотрудничества региона и Ямало-Ненецкого автономного округа реализуется план мероприятий по бесплатному предоставлению земельных участков на территории Тюменской области. Участки на тюменской земле уже получили 123 ямальские семьи.

Также в регионе предоставляются социальные выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям, в которых работают учителя и врачи, а также проживающим в сельской местности. Действует погашение молодым семьям займа, предоставленного за счёт средств областного бюджета, на 30% за рождение (усыновление) каждого ребенка. За счёт областного бюджета в первом полугодии 2020 года произведено гашений займов 57 молодым семьям на сумму 12,77 млн рублей.

Челябинская область

В Челябинской области также действует региональный материнский капитал. Его размер составляет 100 тыс. рублей. Также имеются областные выплаты. Например, единовременное пособие при рождении ребёнка. Оно назначается в том случае, если за ним обратились в течение 12 месяцев со дня рождения либо усыновления ребёнка. Размер пособия на первого ребёнка составляет 2000, на второго — 3000, на третьего — 4000, на четвёртого — 5000, а на пятого и последующих — 6000 рублей.

Ещё одна ежемесячная выплата называется «пособие на ребёнка». С 1 января 2020 года его размер составляет 307 рублей. Если мать воспитывает ребёнка одна или ребёнок является инвалидом, то размер повыше 614 рублей. А на ребёнка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, положено 460 рублей.

Кроме того, на Южном Урале действует ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, полагающаяся малообеспеченной многодетной семье. Её размер составляет 1301 рубль. А ещё в регионе действует пособие приёмным семьям на оплату услуг ЖКХ и бытового обслуживания. Его размер различается и определяется индивидуально по специальной формуле.

Ещё одна ежемесячная выплата предоставляется при рождения третьего и (или) последующих детей вплоть до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Она положена тем, чей среднедушевой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия на третьего и последующих детей составляет величину прожиточного минимума для детей во втором квартале предыдущего года.

Что касается демографических показателей, то, по данным Челябинскстата, за январь-сентябрь 2020 года в регионе родились 24 800 детей. Это на 1092 меньше, чем за такой же период 2019 года. Умерли в том же периоде 2020-го 36 405 граждан. Это на 2043 больше, чем ранее. Соответственно, выросла и естественная убыль населения (-11 605 против прежних — 8470).

Курганская область

Особенностью демографической ситуации в Курганской области является высокий процент численности граждан пожилого возраста среди населения, точнее — 35,5%. По последним данным Тюменьстата, на 1 августа 2020 года в Курганской области проживали 824 425 человек. Численность населения за январь-июль сократилась на 2741 человека. При этом родились 4907 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А умерли 8601, это меньше на 1,7%.

Регион является самым бедным среди «соседей» по Уральскому федеральному округу. Здесь не добываются металлы, нефть и газ, как в остальных субъектах УФО. И Зауралье, по сути, является донором рабочей силы. Низкие доходы населения играют решающую роль в высоком уровне миграции в другие регионы, который до недавнего времени наблюдался в Зауралье. Поэтому финансовая поддержка семей с детьми в Курганской области адресная и направлена в основе своей на поддержку малоимущих. Насколько она существенна? Посудите сами, если неработающие женщины с детьми в возрасте до трёх лет, уволенные из-за ликвидации предприятия, могут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 57,50 рубля. На эти деньги, с учётом курганских цен, можно купить три булки хлеба, не больше. Формальной можно назвать и поддержку беременных женщин, которые встали на учёт в срок до 12 недель. Они могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 316 рублей. Те из них, кого уволили в связи с ликвидацией организации, вправе получить единовременно 753,81 рубля и ежемесячное пособие в том же размере. Пособие на ребёнка для малоимущих семей составляет от 290 до 583 рублей в месяц, учитывая реальную инфляцию, сумма символическая.

Поскольку в регионе имеются гектары пахотной земли, которые заброшены и пребывают в запустении, для их освоения запущен проект «Курганская область зовёт!», в рамках которого семьям с детьми предоставляются уникальные льготы. Переселенцы в сельскую местность получают 500 тыс. рублей на строительство дома. Причём субсидия эта безвозмездная — её не нужно возвращать, но дом необходимо построить. Получают эту мощную поддержку семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 45 лет, многодетные семьи, медицинские и педагогические работники, а также жители сельской местности.

Дети в деревне Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

По информации управления социальной защиты населения в Курганской области, на социальные выплаты семьям с детьми в 2020 году в регионе направят порядка 2 млрд рублей. Деньги идут на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 10 616 рублей. При рождении третьего ребёнка данная выплата составляет 10 599 рублей. Право на эти меры поддержки имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Курганской области за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты (в регионе это 21 856 рублей).

Субсидию на улучшение жилищных условий в размере 1,5 млн рублей получают семьи, в которых родилась тройня или трое детей были одновременно усыновлены. В 2020 году такую поддержку получила одна семья.

Дополнительно многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей, предоставляется выплата до 38 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства — приобретение сельхозживотных, пчёл и птицы. Семьи, в которых 10 и более детей, могут воспользоваться выплатой до 460 тыс. рублей на приобретение автотранспорта или строительство жилья.

Отличительной особенностью Курганской области стало и почти отсутствие регионального материнского капитала. То есть он есть, но начисляется лишь женщинам за рождение двойни в размере 40 тыс. рублей. Причём данную меру социальной поддержки в регионе с начала года получили 30 семей, сообщает профильный департамент.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Югра по естественному приросту населения занимает шестое место среди регионов России, сообщают в окружном департаменте социального развития. За январь-август 2020 года, по данным Тюменьстата, здесь родились 13 364 младенца. Это меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,3%. При этом с начала года в ХМАО скончались 7609 человек, больше к прошлогоднему уровню на 12,7%. Зато зафиксирован миграционный прирост в 4665 человек.

Рождаемость в Ханты-Мансийском автономном округе превысила смертность. К 1 сентября здесь проживали 1,685 млн человек. По сравнению с сентябрём 2019 года рост числа населения составил 14,8 тысячи человек.

Директор регионального департамента социального развития Тереза Пономарева отметила, что на финансовую поддержку семей с детьми в Югре на 2020 год предусмотрено 7,627 млрд рублей. Каждая третья семья автономного округа получает в 2020 году различные виды социальной поддержки. Всего их в регионе 49. Необходимо отметить, что доля Югры в общероссийской добыче нефти по итогам 2019 года составила 42,1%. И регион может себе позволить широкий спектр финансовой поддержки семей с детьми. Но волатильность цены на нефть, падение спроса на рынке, сокращение добычи негативно сказываются на региональном бюджете, и помощь семьям с детьми по некоторым статьям стала адресной. Это закономерно негативно воспринимается жителями ХМАО, которые вспоминают «тучные» годы высокой цены на нефть, когда льгот было меньше, но они предоставлялись шире, с минимальными условиями. В основном критике подвергается реализация программ по обеспечению жильём молодых семей и возмещению части ипотечных кредитов.

Поддержка семей с детьми начинается с рождения первенца. С 1 января 2020 года каждый новорожденный получает карту «Расту в Югре» номиналом 20 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении первого ребёнка получают родители в размере 5 тыс. рублей, на второго и последующих детей — 15 тыс. рублей. Единовременное пособие за рождение ребёнка лицам из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС) составляет 20 тыс. рублей.

Больше всего льгот в Югре предоставляется многодетным семьям. Они получают компенсацию половины расходов за коммунальные услуги. Им предоставляется первоочередное право на приём детей в детские сады, ежемесячные выплаты на проезд — 592 рубля на дошкольника, 1300 рублей — на школьника или студента до 24 лет, если он не вступил в брак.

Во время прямого эфира с участием губернатора ХМАО Натальи Комаровой, который прошёл 13 ноября, говорилось, что родители, у которых появился третий и последующий ребёнок в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года, имеют право на поддержку в виде однократного погашения оставшейся суммы ипотечного кредита. На выплату жилищных кредитов многодетным можно направить средства материнского капитала и Югорского семейного капитала. Им в период пандемии из регионального маткапитала предоставляется единовременная выплата в размере 35 тыс. рублей. И данную выплату получили уже более семи тысяч семей. Отметим, что Югорский семейный капитал, который выдаётся после рождения третьего ребёнка, размером в 150 тыс. рублей можно потратить на образование, на медицинские услуги и покупку транспортного средства. Детям из многодетных семей в Югре предоставляется компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно в размере не более семи тысяч рублей.

Малоимущие многодетные семьи, когда среднедушевой доход в семье не превышает величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в ХМАО на момент обращения, положена единовременная выплата на сборы первоклассника 11 180 рублей, ученика других классов — 7453 рублей.

Если в многодетной семье среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в ХМАО за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (менее 33 136 рублей в 2020 году), то им ежемесячно доплачивается 15 280 рублей.

Есть ряд мер социальной поддержки, которые носят ситуационный характер. К примеру, кормящие матери с доходом, не превышающим прожиточный минимум в Югре, обеспечиваются лекарствами и медицинскими изделиями. В период пандемии малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам единовременно выплачивается по пять тысяч рублей. Поддержали выплатой в сумме пяти тысяч рублей и выпускников 11-х классов в 2020 году. Семьям, воспитывающим детей в возрасте от 16 до 18 лет, была предоставлена выплата в размере трёх тысяч рублей.

Существенной поддержкой всех малообеспеченных семей является ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от полутора до четырёх лет. Она предоставляется при условии, если родитель или законный представитель прожил на территории ХМАО не менее 10 лет, если ребёнок не обеспечен местом в детском саду, при наличии среднедушевого дохода семьи, не превышающего величину прожиточного минимума в автономном округе. От 1,5 до 3 лет выплачивается 7547 рублей, до четырёх — 3774 рублей.

Отдельной строкой необходимо сказать о поддержке семей с детьми-инвалидами. Если ребёнок не ходит в детский сад или школу, родителям выплачивается ежемесячно 2447 рублей. Семьям с особенными детьми выплачиваются компенсации на образование, оплату услуг переводчиков-дактилологов, интернет, учебные пособия и другое. Поощряются в Югре и супруги, которые прожили вместе 50 лет — 50 тысяч рублей, 55 лет — 55 тысяч рублей и так далее.

Поддержка семей с детьми является немаловажным фактором в сокращении социального сиротства в Югре. Как отметила глава ХМАО Наталья Комарова в одном из недавних прямых эфиров, почти 99,6% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. Это 7786 человек. Число приёмных семей и воспитывающихся в них детей за последние пять лет увеличилось в Югре более, чем в два раза. «В то же время цель не достигнута, пока хотя бы один ребёнок остаётся без семьи», — считает Наталья Комарова.

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале отмечается рост численности населения. В сентябре в Ямало-Ненецком автономном округе проживали 546,6 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года ямальцев стало больше на 3,6 тыс. человек, сообщает Тюменьстат. За январь-август 2020 года в автономном округе родились 4650 ямальцев, на 1,8% более к прошлогоднему уровню, скончался 2001 человек, на 18,5 больше. Миграция сократилась на 95 человек с начала года.

По данным департамента социальной защиты ЯНАО, из общего числа новорождённых на Ямале с начала 2020 года — это вторые и последующие дети. Такой тенденцией в стране могут похвастаться лишь 10 регионов, отмечают в ведомстве. По данным департамента, Ямал по коэффициенту рождаемости занимает седьмую строчку среди субъектов РФ. Это хороший показатель для арктического региона со сложной логистикой, лютыми морозами и коротким световым днём. Отметим, что по уровню благосостояния семей с детьми автономный округ занимает первое место в стране. У среднестатистических семей с двумя детьми на жизнь поверх прожиточных минимумов остается по 88 тысяч рублей, с одним ребенком — более 100 тысяч.

При этом финансовую поддержку ямальских семей с детьми, особенно многодетных, можно назвать беспрецедентной. На Ямале многодетных семей в процентном соотношении с остальными больше, показатель один из самых высоких в стране. Ямальские семьи уверено принимают решения о третьих и последующих детях. В регионе действует множество социальных мер поддержки многодетных, но, как признают региональные власти, основными препятсятвиями для увеличения рождаемости в ЯНАО являются постоянная потребность мест в детских садах и пока что недостаточный жилищный фонд.

Многодетным семьям Ямала, независимо от дохода, полагается компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 30% окружного стандарта стоимости коммунальных услуг. В преддверии учебного года все многодетные получают пособия пособия в размере 3 777,42 рубля на одного ребёнка. При рождении третьего и последующих детей выплачивается единовременное пособие в размере 15 570 рублей, если мать ребёнка постоянно проживает на территории ЯНАО не менее года до даты рождения ребенка.

Многодетные семьи могут получить денежную компенсацию вместо земельного участка. Также дети из многодетных семей могут летать на самолётах по льготному тарифу: авиабилет для них стоит 2 500 рублей. Раз в три года многодетные семьи на Ямале имеют возможность бесплатно отдохнуть как в России, так и за границей. Эта мера поддержки введена в округе в 2014 году, семьям оплачивается до 21 дня пребывания в пансионатах, гостиницах, оздоровительных центрах и других местах отдыха и оздоровления. Ежемесячную выплату получают многодетные семьи, среднедушевой доход которых меньше 35 414 рублей. Малоимущим многодетным возмещаются расходы 50% стоимости проезда по территории России. Им предоставляется натуральная помощь в виде топлива, продовольствия, предметов первой необходимости, одежды, обуви либо в денежном выражении (по выбору заявителя), при условии, если семья, имеет низкий доход по независящим от неё причинам.

Региональный материнский капитал на Ямале самый большой в стране: на второго ребёнка он составляет 150 тыс. рублей, на третьего и последующего — 500 тыс. рублей. Получить его могут проживающие в ЯНАО не менее года. Потратить региональный материнский капитал можно на жильё или медицинские услуги. Согласно статистической отчётности реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей в ЯНАО», за первое полугодие 2020 года в большинстве случаев ямальцы тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий.

В период режима повышенной готовности по коронавирусу для ямальских семей с детьми была введена единовременная выплата из регионального семейного капитала в размере 30 тыс. рублей. В начале 2020 года проиндексирован на 3,8% размер регионального единовременного пособия при рождении второго и последующих детей. В восемь раз, до 8 350 рублей, увеличен размер ежемесячной выплаты на ребёнка от трёх до семи лет включительно. Отмечается, что на Ямале данную выплату семьи с детьми стали получать уже с февраля 2020 года, тогда как в других субъектах РФ — с июня 2020 года.

Семьям, имеющим детей-инвалидов, независимо от дохода семьи положена компенсация платы за коммунальные услуги в 50% окружного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также абонентская выплата за телефон в размере 295,82 рубля. Возмещение расходов по оплате приобретения автомобиля, но не более 95 939,22 рубля, и возмещение расходов по доставке транспортного средства до места жительства, но не более 31 979,74 рубля. Ежемесячно одному из неработающих трудоспособных родителей платится за уход за ребёнком-инвалидом пособие в размере 18 946 рублей, плюс региональная доплата на ребёнка-инвалида одному из родителей в размере 2076 рублей. Также ребёнку-инвалиду предоставляется реабилитационный сертификат в размере 500 тыс. рублей, родившемуся после 31 декабря 2013 года, при признании его инвалидом в возрасте до семи лет.

Финансовому поощрению подлежат на Ямале и крепкие семейные узы. Супругам, прожившим в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет, положена выплата от 50 тыс. до 70 тыс. рублей соответственно.

Оренбургская область

В Оренбуржье наблюдается убыль населения: с 1 963 007 человек на 1 января 2019 года до 1 956 835 человек на 1 января 2020 года. По данным Оренбургстата, за последние десять лет всплеск рождаемости зафиксирован в 2012—2013 годы, когда рождалось по 20 797 младенцев ежегодно. Затем отмечен спад рождаемости. В 2018 году было зарегистрировано 21 769 новорожденных, в 2019-м — 19 640. В Оренбуржье с целью улучшения демографической ситуации и помощи семьям, воспитывающим детей, действует ряд мер. На территории региона реализуется проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках нацпроекта «Демография», который преследует цель — увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,930 рождения на одну женщину к 2024 году. Стоит отметить, в 2017 году этот показатель составлял 1,734, в 2018 году — 1,699, в 2019 — 1,804.

Чтобы рождение детей не означало для семьи резкого снижения уровня благосостояния, чтобы их воспитание не было связано с риском бедности, введена выплата на первого ребенка. Пособие в размере 9 900 рублей выплачивается на первого ребенка до трёх лет семьям, у которых доходы ниже двух прожиточных минимумов.

Кроме того, в регионе выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 110% прожиточного минимума (345 рублей). В повышенном размере пособие выплачивается на детей одиноких матерей (690 рублей); на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву (517,50 рубля); на детей в возрасте от полутора до трёх лет (862,50 рубля).

Среди региональных мер поддержки — выплата ежемесячного пособия в размере 5 398 рублей на третьего или последующих детей, родившихся с 1 января 2013 года, до достижения ими трёхлетнего возраста, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает среднедушевой денежный доход, установленный в области (в 2020 году — 24 726,8 рубля). Данная выплата софинансируется из федерального бюджета на детей, рожденных в 2019 и в 2020 году.

Семьям при одновременном рождении двух и более детей выплачивается единовременная материальная помощь в размере 25 тыс. рублей на каждого новорожденного.

Малоимущим многодетным семьям, проживающим в селах, оказывается материальная помощь на приобретение личного подсобного хозяйства. Многодетным семьям бесплатно предоставляют земельные участки. С 2019 года предусмотрена альтернатива — единовременная денежная выплата взамен земельного участка. Ее размер составляет 300 тыс. рублей. Выплата является целевой, направить ее можно только на улучшение жилищных условий.

Законом Оренбургской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей» всем многодетным семьям (в том числе приемным и опекаемым) предоставляются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, по обеспечению лекарственными препаратами детей до шести лет, организации проезда школьников, получению социальной выплаты для улучшения условий жилья, по посещению учреждений культуры бесплатно один день в месяц.

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2019 году принят законопроект, дающий право многодетным семьям на стопроцентную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Ежегодно в Оренбургской области проходит конкурс «Лучшая многодетная семья Оренбуржья». Пять семей-победителей получают от губернатора автомобили и материальную помощь.

Пермский край

В Пермском крае за январь-сентябрь также снизилась рождаемость, На свет появились 16 792 младенца, тогда как за такой же период 2019 года было 18 095. В 2019 году на территории региона проживали 2 610 800 человек. А в 2018-м их было больше — 2 623 122.

По данным Пермьстата, в регионе спад рождаемости отмечается на протяжении ряда лет. В 2014 году здесь родились 38 837 младенцев, а в 2019-м всего 26 723. По сравнению с 2018 годом снижение произошло на 9,5%. И всё это при том, что в Прикамье действует 45 мер социальной поддержки семей. Как отмечает губернатор Дмитрий Махонин, каждый третий житель региона получает ту или иную помощь. В связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им трёх лет более 16 тыс. семей получают ежемесячно по 10 703 рубля. В 2020 году на эти цели было заложено порядка 2,4 млрд рублей. В таком же размере деньги ежемесячно получают более 7 тыс. семей в связи с рождением третьего или последующих детей и вплоть до достижения ими трёх лет. В 2020 году на неё заложено более 1 млрд рублей.

Среди других мер социальной помощи — улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья», выплаты на подготовку к школе, льгота по ТКО для многодетных малоимущих семей, льготная ипотека под 6%, помощь многодетным семьям в погашении ипотеки в размере 450 тысяч рублей по программе «Дом.рф», выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет, социальный контракт.

Беременные женщины и кормящие матери получают единовременно по 2871,74 рубля. При рождении первого ребёнка размер единовременной выплаты составляет 64 272 рубля. А при рождении близнецов (троих и более детей) на каждого ребёнка единовременно положено 5743,47 рубля. Добавим к этому федеральное единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 704,74 рубля. По уходу за ребёнком граждане, не подлежащие обязательному социальному страхованию, получают каждый месяц по 7764,80 рубля. Выплаты идут до достижения младенцем полутора лет. Матерям, которые были уволены в период отпуска по беременности и родам или в период отпуска по уходу за ребёнком в связи с ликвидацией организации, положено 40% от зарплаты, но не больше 15 529,60 рубля, до достижения ребёнком полутора лет. Также имеется ежемесячная выплата в связи с рождением либо усыновлением первого ребёнка. Обратившиеся в 2019 году получают 10 289 рублей, а в 2020-м — 10 703.

Размер ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, который проходит военную службу по призыву, составляет 14 052,05 рубля. Малоимущие семьи могут получать ежемесячное пособие на каждого ребёнка до достижения им 16 лет либо до окончания им общеобразовательной организации, но не более чем до 18 лет. Размер пособия колеблется от 201,03 до 402,06 рубля.

Кроме того, семьи имеют право на компенсацию платы за детский сад. С рождением первого ребёнка её размер составляет 20%, второго — 50%, а третьего и последующих — 70% от среднего размера родительской платы. Компенсация предоставляется и при снижении платы за присмотр за детьми. Также семьи имеют право на материальную помощь. Размер выплаты определяется исходя из нуждаемости семьи, но не может превышать 15 тыс. рублей. Добавим также, что семьи с детьми могут получать и помощь на основании социального контракта. Максимальный размер пособия составляет 50 тыс. рублей и зависит от программы соцадаптации семьи.

При рождении третьего или последующего ребёнка в 2019 году у семей возникло право на ежемесячную денежную выплату. Обратившиеся в 2019 году могут получать по 10 289 рублей, а в 2020-м — по 10 703.

Многодетные семьи вправе получать ежемесячную денежную выплату на каждого ребёнка в возрасте не старше семи лет. Её размер составляет 399,55 рубля. В таком же размере многодетные семьи получают выплату и на детей, обучающихся в образовательных организациях всех типов. Выплаты могут длиться вплоть до достижения ребёнком 23 лет. Также многодетным положены ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (на каждого члена семьи её размер составляет 303,93 рубля) и 50-процентная компенсация части родительской платы за обучение в музыкальных и художественных школах, школах искусств, а также в спортивных школах.

Кроме того, согласно федеральному законодательству, многодетные матери имеют право на досрочную пенсию. Это происходит в том случае, если она воспитывает пять и больше детей при стаже не меньше 15 лет. А если у неё есть 12 лет страхового стажа работы на Крайнем Севере либо 17 в приравненных к нему областях, то для досрочной пенсии ей достаточно воспитывать двоих детей.

Кроме 21 различной выплаты в Прикамье имеются и 24 нематериальных вида поддержки. Среди них бесплатное получение многодетными семьями земельного участка, первоочередной приём детей из многодетных семей в муниципальные детские сады, предоставление детям родителей-студентов мест в семейных дошкольных группах, бесплатный отпуск лекарств по рецептам врача детям до трёх лет, бесплатное для многодетных семей посещение краевых музеев и выставок один раз в месяц, обучение молодых женщин в рамках курсов «Детский сад на дому» предпринимательству, в том числе в сфере оказания услуг по присмотру и уходу за детьми, организация «диспансерных» суббот для детей, которые не посещают образовательные организации, предоставление жителям сельских территорий услуги «Выездной воспитатель» и многие другие.

Ко всем прочим мерам поддержки семей с детьми в Пермском крае добавим и региональный материнский капитал. Его размер составляет 143 131,55 рубля. Деньги выплачиваются при рождении третьего ребёнка либо последующих детей.

О реальной помощи и о формальных копейках

Семьи с детьми получают как федеральную поддержку, так и ту, которая утверждена на уровне каждого конкретного региона. В масштабах всей России с 1 января 2007 года действует материнский капитал. С 1 января 2020 года он составляет 466 617 рублей и выплачивается семьям, в которых в 2020 году родился первенец. А для тех ячеек общества, в которых в 2020 году родился второй ребёнок, он достигает уже 616 617 рублей.

Материнский капитал — это весьма серьёзная мера поддержки. С помощью этих средств многие семьи улучшили свои жилищные условия, оплатили своим детям образование и т. д. Во многих регионах жители получают региональный маткапитал. Это тоже серьёзная помощь. Действуют и другие выплаты, весьма достойные. Например, в Пермском крае семьи с детьми могут получать ежемесячно по 10 703 рубля, единовременную материальную помощь в размере до 15 тыс. рублей и т. д. В Свердловской области усыновители получают хорошую единовременную выплату, особенно когда усыновляется ребёнок-инвалид, а также ежемесячные пособия на содержание детей-сирот, которые были переданы в семью.

Однако есть и, прямо скажем, формальные меры поддержки. Например, в разных регионах России уволенные по причине ликвидации предприятия женщины с детьми в возрасте до трёх лет могут получать ежемесячно компенсационную выплату, размер которой составляет 57,50 рубля. На эти средства можно купить три буханки хлеба. Или, например, единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Его размер достигает 776,42 рубля. Список можно продолжать. Нужна ли семье такая поддержка?

В регионах Большого Урала щедрость тоже видна не всегда. Например, в Пермском крае многодетные семьи получают на каждого ребёнка ежемесячную выплату в размере 399,55 рубля. Сильно ли вырастет благосостояние семьи с помощью таких денег?

Или возьмём ежемесячное пособие малоимущей семье на каждого ребёнка до достижения им 16-летнего возраста. Размер такой выплаты в разных регионах невелик, в основном, менее 500 рублей. Может, как по всей стране, так и в каждом из регионов есть смысл повысить такие вот пособия хотя бы до тысячи рублей? Или есть смысл вовсе отказаться от них, увеличив при этом размеры других выплат? Количество выплат в таком случае, конечно, уменьшится, но те, что останутся, будут выглядеть ещё достойнее, чем сейчас.

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