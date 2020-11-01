Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM В Свердловской области с начала пандемии уже 777 пациентов скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Кладбище Ольга Юрченко © ИА Красная Весна

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За последние сутки стало известно о пяти летальных исходах. Пол и возраст умерших официально не раскрывают. Также неизвестно, сколько заразившихся коронавирусом умерли от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, с весны на Среднем Урале было выявлено 36 487 заразившихся. Поправились и уже выписаны пока только 28 584.