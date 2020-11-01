Ташкент, , 14:26 — REGNUM В Узбекистане могут ввести штраф для водителей за звучание громкой музыки в салоне автомобиля. Об этом заявил представитель управления безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Узбекистана полковник Эрали Бозоров в интервью с представителями Управления безопасности дорожного движения министерства внутренних дел, организованном Kun.uz.

Представитель МВД отметил, что в Узбекистане, в том числе по требованию граждан, разрабатывается проект закона о введении штрафов для водителей, которые включают в салоне автомобиля громкую музыку.

«Цель — не штрафовать граждан, а научить их подчиняться требованиям законодательства. В ходе разработки проекта был изучен тот факт, что громкая музыка в салонах автомобилей возле школ, детских садов мешает учебному процессу», — отметил Бозоров.

Кроме того, представитель МВД сообщил, что с большой долей вероятности такие водители будут выявляться с задействованием современных технологий, так как большинство любителей звучания громкой музыки в салоне автомобиля при приближение к постам делают звук тише. Вместе с тем Бозоров отметил, что конкретного плана действий по выявлению данного рода правонарушителей на данный момент нет, план будет разработан после принятия соответствующего закона.