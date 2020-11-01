Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM В Свердловской области за 31 октября обнаружено ещё 275 случаев COVID-19. Об этом 1 ноября сообщает оперштаб.

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Среди жителей Екатеринбурга заразившимися коронавирусом оказались 94 человека. Также такие случаи выявлены в Алапаевске и Алапаевском районе, Артёмовском, Асбесте, Берёзовском, Верхней Салде, Ирбите, Карпинске, Нижнем Тагиле, посёлке Уральский и ряде других территорий.

С весны на Среднем Урале выявили 36 487 заразившихся. Выздоровели и выписаны всего 28 584.