Караганда, Казахстан, , 13:40 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией установят три санитарных поста для того, чтоб контролировать въезд и выезд граждан, сообщает 1 ноября международное информационное агентство «Казинформ».

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Санитарные посты начнут работу с полуночи 4 ноября. Для получения разрешения передвижения через санитарные посты начнет работу также специальный сайт propusk.kz.

Санитарные посты будут созданы по следующим направлениям: 1. Кызылорда — Павлодар (район поселка Молодёжный); 2. Павлодар — Баянаул — Бухар-жырау — Караганда (район села Умуткер); 3. 271-й км автодороги Караганда — Аягоз — Бугаз в направлении города Семей (район поселка Кентобе).

Лицам, планирующим поездки с пересечением данных постов, необходимо будет указать свои данные на сайте propusk.kz.

Без пропуска передвижение через указанные посты разрешается сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам и сотрудникам спецслужб, сотрудникам организаций жизнеобеспечения населения, грузовому и транзитному транспорту, людям, въезжающим в Карагандинскую область с местной пропиской, а также прибывшим на лечение.

Свои данные также необходимо будет оставить на сайте propusk. kz лицам, которые передвигаются от места жительства до места работы и обратно, а также вахтовым работникам.

На санитарных постах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники, которые будут проверять состояние здоровья водителей и пассажиров. Контроль будет заключаться в измерении температуры тела и проведении анкетирования.

Напомним, по данным министерства здравоохранения, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 465 человек с положительным результатом тестирования на коронавирус (всего было выявлено 112 418 человек с положительным результатом теста на SARS-CoV-2). Также за минувшие сутки выявили 216 человек с симптомами заражения коронавирусом, результат проведенного теста на SARS-CoV-2 у которых оказался отрицательным. С 1 августа по 1 ноября в Казахстане выявили 37 962 пациента с симптоматикой COVID-19. При этом результат теста на коронавирус у них отрицательный.