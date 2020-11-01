Минск, , 12:58 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 1 ноября выявили 99 459 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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За сутки в стране лабораторно подтвердили 977 новых случаев инфицирования коронавирусом.

87 188 инфицированных выздоровели (за сутки выздоровели 525 человек). Скончались 985 человек (за сутки умерли пять пациентов).

На текущий момент в республике было проведено 2 522 817 тестов на SARS-CoV-2. За сутки в Белоруссии провели 27 215 тестирований на коронавирусную инфекцию.

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