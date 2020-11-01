Севастополь, , 12:16 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждён 81 новый случай заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем сутками ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 ноября в пресс-службе правительства региона.

Набережная в Севастополе. Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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»По состоянию на утро 1 ноября зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Из них 20 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 61 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 15 лет до 91 года», — уточнили в пресс-службе.

За сутки подтверждён новый летальный исход — умерла 59-летняя женщина. 29 человек выписаны после выздоровления.

На 1 ноября в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2478 человек, выздоровели 1623 человека, 69 скончались. В стационарах города лечатся 272 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, 498 человек находятся на амбулаторном лечении.