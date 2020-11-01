Симферополь, , 12:07 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки выявили 203 случая заражения коронавирусом, об этом написал в социальных сетях глава региона Сергей Аксёнов 1 ноября. Это на 24 случая меньше, чем сутками ранее.

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»За 31 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 112 выявлены при обращении за медицинской помощью, 91 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал Аксёнов.

На 1 ноября в регионе подтверждено 9818 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5442 человека. COVID-19 унёс в регионе жизни 141 пациента.

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