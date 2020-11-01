Каменск-Уральский, Свердловская область, , 12:01 — REGNUM В больнице Каменска-Уральского Свердловской области опровергли сведения о том, что просят продолжать работу тех медиков, которые болеют COVID-19 без симптомов. Распространённая рядом СМИ информация не соответствует действительности, сообщили журналистам в учреждении.

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В больнице отметили, что все медработники каждую неделю проверяются методами ПЦР и ИФА. При положительных результатах они незамедлительно отстраняются от работы.

«Юридическим отделом городской больницы в понедельник, 2 ноября, будут предприняты необходимые меры по соблюдению СМИ законодательства в области распространения недостоверной информации», — добавили в больнице.

Отметим, ранее недостоверную информацию распространил один из телеканалов. Также она вышла на сайтах некоторых региональных и местных СМИ.