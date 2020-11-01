Воронеж, , 12:00 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтвердили 299 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в региональном оперативном штабе. Это новый суточный «рекорд» в регионе — сутками ранее сообщалось о 298 новых носителях коронавируса.

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 985 пациентов. Скончались ещё четыре человека.

На 1 ноября в Воронежской области подтверждено 25 370 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 22 361 пациент с диагнозом, подтверждённым тестами, и 3802 пациента с диагнозом, поставленным по данным компьютерной томографии. Скончались 460 пациентов с СOVID-19.