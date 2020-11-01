Краснодар, , 11:52 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 138 новых случаев заражения коронавирусом, об этом 1 ноября ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 135 новых носителях инфекции. Среди новых пациентов — 14 детей.

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»В Краснодаре зарегистрировано 48 случаев заражения. 13 положительных результатов на коронавирус получено в Белореченском районе, девять — в Анапе. По шесть жителей заболели в Армавире, Павловском, Крымском, Тихорецком районах; по пять — в Туапсинском, Абинском, Темрюкском, Кавказском районах и Геленджике», — уточнили в оперативном штабе.

На 1 ноября в крае положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 17 531 человека, день 11 710 пациентов выписаны с выздоровлением. За сутки скончались семь пациентов, общее число жертв инфекции в регионе — 428 человек. 39 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО.