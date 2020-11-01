Оренбург, , 11:44 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 1 ноября, выявлено 182 случая заражения коронавирусом в десяти муниципальных образованиях, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, это максимальный суточный показатель с конца марта.

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Добавим, что число выявленных фактов заражения превышает почти втрое суточный показатель выздоровлений: 182 против 64.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 17 749 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 907,03 носителя SARS-CoV-2.

По данным управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, на сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 7539 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 299 человек. Снято с меднаблюдения 62 398 человек, в том числе за последние сутки — 259. Проведено 772 857 тестов на коронавирус, из них 7105 — за последние сутки.

С начала пандемии в Оренбургской области от COVID-19 оправились 15 118 человек. От последствия заболевания скончались 122 пациента.

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