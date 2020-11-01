Волгоград, , 11:45 — REGNUM Очередной «рекорд» установлен в Волгоградской области 1 ноября — выявлено 212 носителей коронавируса. Это на шесть больше, чем в предыдущие сутки. Скончались четыре человека, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

В целом в Волгоградской области подтверждено 20 тыс. 536 случаев заражения инфекцией. За сутки выписаны 85 пациентов, всего выздоровели 17 тыс. 705 человек.

Зарегистрировано ещё четыре летальных исхода. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в регионе составило 211.