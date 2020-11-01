Белгород, , 11:43 — REGNUM В Белгородской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в федеральном оперативном штабе. Это на пять случаев больше показателя предыдущих суток и является новым суточным «рекордом» в регионе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

С начала пандемии в Белгородской области подтвердили 11 тыс. 694 положительных теста на коронавирус. Выздоровели 10 тыс. 255 человек, из них 57 выписаны за сутки.

В России 1 ноября выявлено 18 тыс. 665 носителей коронавируса.