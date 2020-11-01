Рязань, , 11:40 — REGNUM 102 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 1 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 39 человек.

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В лечебных учреждениях находятся 424 пациента с коронавирусом, в том числе шесть детей. В тяжёлом состоянии 45 человек, из них 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

В целом в регионе подтверждено 10 тыс. 825 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 7740 человек.