Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 1 ноября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Причиной смерти четырех человек назван COVID-19, еще двух — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

С начала пандемии в Прикамье умерли 670 человек, у которых выявлен коронавирус. В 406 случаях смерть наступила из-за COVID-19, в 264 — из-за сопутствующих заболеваний.

Напомним, на сегодняшний день в регионе выявлено 13 711 носителей коронавируса. Вылечились 9 082 пациента. В больницах находятся 1 735 COVID-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 1,3%