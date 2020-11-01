Пермь, , 11:23 — REGNUM В Пермском крае продолжается рост суточного показателя выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки, на 1 ноября, зафиксировано 170 носителей SARS-CoV-2, среди которых пятеро детей и 165 взрослых: 74 мужчины, 91 женщина, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, днем ранее за сутки (на 31 октября) выявили 167 случаев заражения. На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,07 (на 31 октября — 1,07).

С конца марта в регионе зафиксировано 13 711 носителей SARS-CoV-2. Скончалось 670 человек, у которых подтвержден коронавирус. От COVID-19 оправились 9 082 пациента. Продолжают лечение в больницах 1 735 человек.

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