Челябинск, , 11:21 — REGNUM В Челябинской области из-за COVID-19 скончались уже 175 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

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За прошедшие сутки стало известно о четырёх новых случаях. Скончались женщины 67 и 68 лет и мужчины 59 и 72 лет.

От других причин с весны умерли 472 ранее заразившихся коронавирусом. За последние сутки, в частности, скончался 68-летний мужчина. У него были хроническая обструктивная болезнь лёгких и шок.