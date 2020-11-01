Пермь, , 11:05 — REGNUM Пермский край из федерального бюджета получит 215 млн рублей. Эти средства регион планирует направить на закупку лекарств, оборудования для лабораторий, средств индивидуальной защиты для медработников и укрепление материально-технической базы медучреждений, сообщил губернатор Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram.

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Также глава региона проинформировал, что на следующей неделе (со 2 ноября) минздрав определит порядок выдачи бесплатных препаратов COVID-пациентам, которые лечатся в домашних условиях. Первую партию лекарств намерены передать таким пациентам через полторы недели (примерно с 12 ноября). На эти цели выделено 98 млн рублей.

Стоит отметить, эпидситуация в регионе ухудшается. В Прикамье расширяют коечный фонд для зараженных коронавирусом пациентов. К середине ноября развернут еще 120 коек — на базе клиники РЖД.

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