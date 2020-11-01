Челябинск, , 10:27 — REGNUM В Челябинске из стационара больницы №2 были эвакуированы 156 пациентов. Такие уточнённые данные сообщил 1 ноября минздрав области.

Кареты скорой помощи возле ГКБ №2 в Челябинске Ирина Юрина © ИА REGNUM

Из них три человека находились в реанимации. Все эвакуированные живы. Более того, ухудшения состояния их здоровья медики не зафиксировали.

Также в ведомстве объяснили причину расхождения с ранее опубликованными данными. Оказалось, что на утро 31 октября в больнице значились 158 пациентов, из которых пятеро умерли. При этом за утро поступили три новых пациента. Как сообщало РЕ, взрывы кислорода и пожар произошли утром 31 октября. По факту халатности возбуждено уголовное дело.