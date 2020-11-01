Киев, , 10:16 — REGNUM На Украине за прошедшие сутки выявили 7959 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Численность выявленных случаев инфицирования в стране составила по состоянию на 1 ноября 395 440, сообщают данные специализированного ресурса СНБО Украины.

Врач в защитном костюме. Украина (сс) Mstyslav Chernov

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С начала эпидемии в стране умерли 7306 инфицированных (за сутки скончались еще 110 человек). 2513 человек за сутки выздоровели, всего в стране выздоровели 161 441 ранее инфицированных коронавирусной инфекцией.

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Лидируют по численности инфицированных коронавирусом город Киев (где было зарегистрировано 38 238 инфицированных), Харьковская область (37 180 инфицированных), Львовская область (30 236 заражений), и Одесская область (24 994 инфицированных).