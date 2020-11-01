Москва, , 09:41 — REGNUM Доктор биологических наук, профессор НГУ Сергей Нетесов заявил, что те люди, что носят очки, оказываются в числе зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в пять раз реже, чем те, кто их не носит. Об этом он заявил в интервью «Российской газете» со ссылкой на исследование китайских ученых.

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По словам Нетесова, наиболее ярко эта тенденция прослеживается именно в Китайской Народной Республике — в этой стране непопулярны контактные линзы, но при этом многие ходят в очках.

Профессор отмечает, что среди пациентов с COVID-19 оказалось только 10% в очках. Также Нетесов напомнил, что основные каналы заражения коронавирусом — это слизистые носа и глаз. Поэтому, помимо очков, также крайне важно носить медицинские маски.

Стоит отметить, что те люди, которые носят очки часто жалуются на то, что при ношении маски очки запотевают и через них практически ничего не видно. Медицинский блогер Филипп Кузьменко обратил внимание, что очки можно обработать специальным средством или же сменить маску на респиратор.