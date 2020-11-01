Москва, , 09:42 — REGNUM С 1 ноября малообеспеченные семьи России смогут получать пособие на детей от 3 до 7 лет по упрошенной схеме.

Распоряжение об этом было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным ещё в августе, а предложение о введении ежемесячных выплаты для малоимущих семей до того поступило от президента России Владимира Путина.

Также известно, что с 1 ноября для оформления таких пособий граждане РФ могут не предоставлять сведения об алиментах, так как соответствующие ведомства должны будут сами получать нужную им для этого информацию.

Кроме того, по указу президента РФ, пособия предоставляются семьям, доход которых ниже уровня минимального размера оплаты труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что правительство России дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на погашение ипотеки семьями с детьми.