Ташкент, , 09:26 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на утро 1 ноября выявили 67 055 случаев инфицирования коронавирусом, а численность новых случаев заражения составила согласно официальным данным 123, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Шесть случаев инфицирования выявили в Республике Каракалпакстан, тринадцать — в Андижанской области, по пять — в Кашкадарьинской и Намаганской областях, четыре — в Сурхандарьинской области, шестнадцать — в Сырдарьинской, 21 — в Ташкентской области. 53 новых случая инфицирования были выявлены в столице Узбекистана.

В минздраве также сообщили о регистрации двух летальных исходов болезни. На текущий момент в Узбекистане коронавирус побороли 64 235 ранее инфицированных, что составляет 96% от числа зараженных SARS-CoV-2. 2252 пациентов на текущий момент находятся на лечении.

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