Пермь, , 09:09 — REGNUM Руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев на заседании оперштаба инициировал еженедельную публикацию сводки о количестве проверок на предмет соблюдения масочного режима и их результатах с указанием юрлиц и ИП, допустивших нарушения. Предложение получило поддержку со стороны губернатора Дмитрия Махонина, сообщает издание «Коммерсантъ».

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"Такие списки важны, чтобы жители видели и знали, кто допускает нарушения. Это бы помогло им принять решение, стоит ли посещать данное место, если ходить туда небезопасно», — сказал Махонин.

По данным министерства территориальной безопасности, в регионе с начала октября возбуждено более 1 630 административных дел за нарушение правил поведения при чрезвычайно ситуации или при угрозе ее возникновения (статья 20.6.1 КоАП). Больше всего нарушений выявлено общественном транспорте и на предприятиях общепита.

Напомним, постановлением Роспотребнадзора с 28 октября в России введен масочный режим в общественных местах.

Эпидемиологи подчеркивают, что маска необходима даже при пятиминутном посещении продуктового магазина. Населению рекомендуют соблюдать правила гигиены: мыть руки, пользоваться антиспетиками.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в регионе введены меры контроля масочного режима: проходят проверки торговых сетей, а также общественного транспорта. Максимально сокращаются культурно-массовые мероприятия, чтобы как можно сильнее сократить вероятность распространения вируса.

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