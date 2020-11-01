Ашхабад, , 08:35 — REGNUM Туркмения до 1 января 2021 года продлила действия ограничений на пересечение границы гражданами страны, иностранными гражданами, а также лицами без гражданства. Данные меры были предприняты в целях предотвращения распространения острых инфекционных заболеваний, сообщает информационное агентство Orient.

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Ограничения также распространяются на международное воздушное, морское, железнодорожное и автомобильное сообщение, не считая отдельно принятых решений.

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В стране до 1 декабря 2020 года также продлили ограничения на проведение массовых мероприятий религиозного характера в мечетях и местах паломничества.

Вместе с тем парикмахерским и швейным ателье до 1 января 2021 года продлили разрешение на работу. Парикмахерские и ателье смогут работать при условии строгого соблюдения санитарно-гигиенических мер при графике работы с 09:00 до 20:00.

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Напомним, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о надбавках медицинским работникам, которые задействованы в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.